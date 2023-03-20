الإصابة تبعد راشفورد عن مباراة إنجلترا وإيطاليا بتصفيات أمم أوروبا 2024

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب ماركوس راشفورد عن لقاءى إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا بعد إصابته في فوز فريقه مانشستر يونايتد على فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع إيطاليا في أول مباراة لها بتصفيات أمم أوروبا 2024 في نابولي يوم الخميس قبل أن يستضيف أوكرانيا في ويمبلي يوم الأحد المقبل.