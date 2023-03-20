راشفورد
راشفورد

الإصابة تبعد راشفورد عن مباراة إنجلترا وإيطاليا بتصفيات أمم أوروبا 2024

راشفورد سجل 30 هدفا للنادي والمنتخب هذا الموسم.
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب ماركوس راشفورد عن لقاءى إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا بعد إصابته في فوز فريقه مانشستر يونايتد على فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع إيطاليا في أول مباراة لها بتصفيات أمم أوروبا 2024 في نابولي يوم الخميس قبل أن يستضيف أوكرانيا في ويمبلي يوم الأحد المقبل.

راشفورد
مانشستر يونايتد يطلب 130 مليون يورو من ريال مدريد مقابل راشفورد

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022 في قطر، وسجل 30 هدفا للنادي والمنتخب هذا الموسم.

ولن يشارك أيضا ميسون ماونت لاعب خط وسط تشيلسي مع المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة.

في حين تم استدعاء فريزر فورستر حارس توتنهام هوتسبر بديلا للمصاب نيك بوب.

وسبق أن خاض فورستر 6 مباريات دولية مع إنجلترا لكنه لم يلعب منذ 2016، وظهر لأول مرة في 2013.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إيطاليا وإنجلترا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.

وسبق أن فاز منتخب إيطاليا على إنجلترا في نهائي أمم أوروبا 2020 بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1. وبعدها تقابلا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية وتعادلا 0/0 ثم فاز منتخب إيطاليا 1/0.

المنتخب الإنجليزي
المنتخب الإيطالي

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