الإصابة تبعد راشفورد عن مباراة إنجلترا وإيطاليا بتصفيات أمم أوروبا 2024
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب ماركوس راشفورد عن لقاءى إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا بعد إصابته في فوز فريقه مانشستر يونايتد على فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع إيطاليا في أول مباراة لها بتصفيات أمم أوروبا 2024 في نابولي يوم الخميس قبل أن يستضيف أوكرانيا في ويمبلي يوم الأحد المقبل.
وسجل راشفورد ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022 في قطر، وسجل 30 هدفا للنادي والمنتخب هذا الموسم.
ولن يشارك أيضا ميسون ماونت لاعب خط وسط تشيلسي مع المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة.
في حين تم استدعاء فريزر فورستر حارس توتنهام هوتسبر بديلا للمصاب نيك بوب.
وسبق أن خاض فورستر 6 مباريات دولية مع إنجلترا لكنه لم يلعب منذ 2016، وظهر لأول مرة في 2013.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إيطاليا وإنجلترا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.
وسبق أن فاز منتخب إيطاليا على إنجلترا في نهائي أمم أوروبا 2020 بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1. وبعدها تقابلا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية وتعادلا 0/0 ثم فاز منتخب إيطاليا 1/0.