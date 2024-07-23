أثار تغيير شعار نادي فينورد الهولندي سخرية عدد كبير من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بجانب بعض وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية.

وأعلن نادي فينورد تغيير شعاره عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الشعار الجديد لم يظهر مختلفًا عن الشعار السابق.

وتفاعلت عدد من وسائل الإعلام مع تشابه الشعارين بجانب بعض التعليقات الساخرة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قالت شبكة "يورو فوت" إن الشعار الجديد يشهد بعض الاختلافات على رأسها اختيار لون أحمر أكثر إشراقًا على الجانب الأيسر مع إزالة خط ذهبي صغير في المنتصف.

وقدم فينورد الهولندي مساء الأحد الماضي صفقاته الجديدة استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وأعلن نادي فينورد تعاقده مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الجزائري أنيس حاج موسى.

وضمت قائمة اللاعبين الجدد الذين تم تقديمهم مع الجزائري أنيس حاج موسى كلاً من الدولي التشيكي أوندري لينغر والإيفواري كريس كيفين نادجي والهولندي ديفين هاين.

وأحضر النادي الهولندي طائرة مروحية نقلت لاعبي الفريق الجدد إلى أرضية ملعب فينورد روتردام وسط استقبال جماهيري رائع بالآلاف من المشجعين.