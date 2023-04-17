لامبارد: تشيلسي سيقدم كل شيء أمام ريال مدريد

ولذلك يبدو أن الأمل الوحيد للتتويج بلقب هذا الموسم أمام تشيلسي هو تجاوز ريال مدريد.

وأضاف لامبارد: "أنا أفكر في كل المباريات المقبلة باعتبارها كبيرة، علينا مواصلة العمل حتى النهاية".

وعن المقارنة بين مشوار تشيلسي الحالي ومشواره في التتويج الصعب بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 قال المدرب الشاب: "لا أعتقد أن أي شيء سيحدث أمام ريال مدريد سيكون أفضل من التتويج في عام 2012، هذا اللقب لا يقارن. كانت مسيرة صعبة واجهنا خلالها نابولي وبرشلونة.

وأكمل: "لسنا في المكان الذي نريده، لكن التحطم كلمة كبيرة، بالنظر إلى النتيجة والفريق الذي نواجهه، علينا القتال بشدة، بالطبع ستكون مباراة خاصة".