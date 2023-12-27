ترتيب الدوري السعودي.. النصر يكتسح الاتحاد بخماسية

اكتسح النصر نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ17 "المؤجلة" من دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين ومثله فعل السنغالي ساديو ماني، بينما أحرز البرازيلي تاليسكا هدفاً، أما عبدالرزاق حمدالله فتكفل بتسجيل هدفي الاتحاد.

تقدم الاتحاد بعد مرور 14 دقيقة بعدما تلاعب عبدالرزاق حمدالله بدفاع النصر وسدد داخل المرمى، لكن الفرنسي كريم بنزيما ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء حصل من خلاله النصر على ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19.