ترتيب الدوري السعودي.. النصر يكتسح الاتحاد بخماسية
اكتسح النصر نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ17 "المؤجلة" من دوري روشن السعودي.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفين ومثله فعل السنغالي ساديو ماني، بينما أحرز البرازيلي تاليسكا هدفاً، أما عبدالرزاق حمدالله فتكفل بتسجيل هدفي الاتحاد.
تقدم الاتحاد بعد مرور 14 دقيقة بعدما تلاعب عبدالرزاق حمدالله بدفاع النصر وسدد داخل المرمى، لكن الفرنسي كريم بنزيما ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء حصل من خلاله النصر على ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19.
واستغل تاليسكا كرة عرضية من أليكس تيليس حولها داخل المرمى هدفاً ثانياً في الدقيقة 38.
وبعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل حمدالله الهدف الثاني بعدما استغل كرة ثابتة لعبها إيغور كورونادو، لكن بعد 9 دقائق فقط تلقى البرازيلي فابينيو بطاقة صفراء ثانية بعد مخاشنته أوتافيو داخل منطقة الجزاء، نتج عنها ركلة جزاء سجلها رونالدو هدفاً ثالثاً للنصر.
ثم سجل ساديو ماني هدفين، الأول بعدما تلقى كرة أمام المرمى من تاليسكا، والثاني بعدما حول تمريرة أوتافيو داخل مرمى عبدالله المعيوف هدفاً خامساً.
وتعرض الاتحاد للهزيمة السادسة من 18 حتى الآن في الدوري السعودي ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس، وبفارق 22 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب.
فيما رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر.