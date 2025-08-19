تزوج صديقته فرد بمواعدة زوجته السابقة: أغرب علاقة بين نجم الريال ولاعب برازيلي

كتب: نور الدين ميفراني

تعرف الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم العديد من الغرائب والمفاجآت خصوصا في علاقاتهم العاطفية والزوجية وطريقة المواعدة والخيانات بين الزملاء.

لكن الأغرب يأتي دائما من بلد كرة القدم البرازيل والتي يعيش لاعبوها على إيقاع الفوضى في حياتهم الخاصة وعلاقاتهم العائلية مثل ما يحدث في علاقة البرازيلي أندريك وزوجته غابرييلي ميريندا من عهود واتفاقات حب غريبة.

الحادث الأغرب الجديد وقع بين لاعبين برازيليين حيث تبادلوا الزوجات والأولاد بشكل غريب.

المدافع البرازيلي ليو بيريرا (29 سنة) لاعب فلامينغو البرازيلي قام بمواعدة المؤثرة كارولين ليما الزوجة السابقة للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد وأصبح زوجها الجديد واحتفظ بابنته أيضا سيسليا.

وكان ليو بيريرا بدأ بمواعدة كارولين ليما في 2023 حين كانت علاقتها سيئة مع زوجها إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.

الرد جاء سريعا من مدافع ريال مدريد الذي أقام علاقة مع عارضة الأزياء تانيا كاسترو الزوجة السابقة لمدافع فلامينغو وتزوجها الصيف الحالي في حفل حضره زملاؤه في الفريق الملكي والمنتخب البرازيلي واحتفظ بدوره بأبناء منافسه هيلينا وماتيو.