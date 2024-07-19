تحدث النجم البرازيلي سافيو، المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، عن اختياره القميص رقم 26 مع فريقه الجديد.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع الجناح البرازيلي سافيو صاحب الـ 20 عامًا لمدة 5 مواسم قادمة.

وقال سافيو في مقابلة مع الحساب الرسمي لناديه عبر موقع "إكس" إنه اختار القميص رقم 26 في مانشستر سيتي؛ بسبب حبه للنجم الجزائري رياض محرز.

وأضاف: "محرز مصدر إلهام بالنسبة لي، فهو لاعب ممتع للمشاهدة ويملك مهارات رائعة".

وأشار إلى أنه في النهاية يبقى محرز له شخصيته الخاصة وطريقة لعبه، موضحًا أنه يريد كتابة قصته الخاصة مع مانشستر سيتي بعيدًا عن فكرة المقارنة مع محرز.

وأتم قائلًا: "محرز لاعب مميز ويمتلك الجودة الرائعة في مركز الجناح الهجومي".

ولعب سافيو في صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي قبل رحيله عام 2022 إلى تروا الفرنسي، الذي أعاره إلى آيندهوفن الهولندي، ثم لعب معارًا في صفوف جيرونا الإسباني.

وشارك سافيو مع منتخب البرازيل خلال 7 مباريات دولية، وخاض منافسات بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل هدفًا في مرمى باراغواي.

يشار إلى أن محرز لعب بقميص مانشستر سيتي بعد انضمامه قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2018.

واستمرت تجربة محرز صاحب الـ 33 عامًا مع مانشستر سيتي لمدة 5 أعوام، قبل رحيله للأهلي السعودي مطلع الموسم الماضي.