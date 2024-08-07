تسبب محمود الزنفلي حارس الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي المصري، في أزمة مع مدربه مارسيل كولر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الزنفلي اعترض على المشاركة في مباريات كأس مصر، بعد فترة طويلة من تجميده على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد المصدر أن الزنفلي، تحدث مع كولر، وأبدى اعتراضه على المشاركة بمباريات الكأس، حال صدور قرار بإراحة اللاعبين الكبار بعد التتويج بالدوري، وخوض المباريات بالشباب.

وأوضح: "الزنفلي يرى أن المشاركة باللاعبين الشباب، قد تضر به، وأنه سيتحمل مسؤولية نتائج المباريات في حال الخسارة".

واختتم: "الزنفلي تحدث بحدة مع كولر، وأكد له أنه في حالة عدم المشاركة أساسيًا معه، سيرحل عن الفريق فور فتح باب الانتقالات".

وحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي ضد فاركو، التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من أغسطس الجاري، في التاسعة مساءً، على ملعب القاهرة الدولي.

وأبدى كولر استياءه من إعلان مواعيد كأس مصر، منتقدًا في ذلك اتحاد الكرة، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتسبب في معاناة اللاعبين من الإصابات.