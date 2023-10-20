مونيكا ستاب: يجب أن تتقدم السعودية بطلب لتنظيم كأس العالم للسيدات 2035
دعت مونيكا ستاب المديرة الفنية لكرة القدم النسائية في السعودية اليوم الخميس المملكة للتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035.
وأصبحت ستاب (64 عاما) أول مدربة للمنتخب السعودي للسيدات الذي تأسس في 2021.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن هدفه هو التأهل لكأس العالم للسيدات في غضون عشر سنوات.
وتسعى المملكة أيضا إلى استضافة كأس العالم للرجال في 2034.
وقالت ستاب أمام مؤتمر قادة الرياضة في لندن "أبلغت مسؤولي الرياضة بأن التأهل لكأس العالم للسيدات سيستغرق بعض الوقت. أعلم أنهم يريدون استضافة كأس العالم للرجال، فلماذا لا نستضيف كأس العالم للسيدات في 2035؟".
وأضافت: "نجهز حاليا فريقا للمنافسة على هذا المستوى على الأقل".
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرسل خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 9 أكتوبر الماضي.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادًا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.