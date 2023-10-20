مونيكا ستاب: يجب أن تتقدم السعودية بطلب لتنظيم كأس العالم للسيدات 2035

وأصبحت ستاب (64 عاما) أول مدربة للمنتخب السعودي للسيدات الذي تأسس في 2021.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن هدفه هو التأهل لكأس العالم للسيدات في غضون عشر سنوات.

وتسعى المملكة أيضا إلى استضافة كأس العالم للرجال في 2034.

وقالت ستاب أمام مؤتمر قادة الرياضة في لندن "أبلغت مسؤولي الرياضة بأن التأهل لكأس العالم للسيدات سيستغرق بعض الوقت. أعلم أنهم يريدون استضافة كأس العالم للرجال، فلماذا لا نستضيف كأس العالم للسيدات في 2035؟".

وأضافت: "نجهز حاليا فريقا للمنافسة على هذا المستوى على الأقل".