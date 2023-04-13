مبابي: أرى مستقبلي في باريس سان جيرمان

أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الخميس، أنه يرى مستقبله في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وسُئل "مبابي": أين ترى نفسك الموسم المقبل؟ وأجاب: "في باريس سان جيرمان، أنا باريسي ومرتبط بعقد، وبالتالي سأكون في باريس سان جيرمان".

وجدّد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، في مايو 2022 حتى عام 2025، علمًا بأنه كان ينتهي في يونيو الماضي، وقد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.