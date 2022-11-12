أبرز مفاجآت قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم

أعلن أغلب المدربين قوائم منتخبات بلادهم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق رسميا يوم الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي بلقاء الافتتاح بين منتخب قطر المستضيف ومنتخب الإكوادور.

وحملت قوائم المنتخبات المشاركة عدة مفاجآت سواء بضم لاعبين لم يكن من المتوقع حضورهم أو إبعاد نجوم بالإضافة للإصابات التي حكمت على عدة لاعبين بالغياب.