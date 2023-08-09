زانيتي: لوكاكو قام بخيانة إنتر ميلان.. أنا محبط مما فعله

وجه الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، انتقادات حادة للبلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب الفريق السابق، بعد التقارير التي أكدت قرب انتقاله إلى الغريم يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهت إعارة لوكاكو لإنتر ميلان هذا الصيف، وعاد لناديه تشيلسي، وحاول الفريق الإيطالي شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس، بحسب العديد من التقارير الصحفية.

وقال زانيتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء: "لوكاكو قام بخيانتنا، نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب ما قام به، لقد كنا نتوقع تصرفاً مختلفاً تماماً منه، ليس فقط كلاعب محترف بل كرجل كذلك".