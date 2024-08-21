كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم التونسي محمد علي بن رمضان، نجم فرينتسفاروتشي المجري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى الأهلي منذ فترة لحسم صفقة بن رمضان من أجل تقوية خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل الصفقة، خاصة بعد دخول اللاعب لقائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراتي بوراك بانيا لوكا البوسني في الدوري الأوروبي.

وكانت آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

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ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، في تقرير لها، فإن والد اللاعب قد أوضح أن "آخر عرض وصل للنادي المجري هو 2 مليون و200 ألف دولار، ولكن النادي المجري يطلب 3 ملايين دولار دفعة واحدة، كما إن مسؤولي الترجي التونسي تواصلوا مع بن رمضان واللاعب أبدى موافقة، ولكن الترجي عرض استعارة اللاعب وليس شراءه، وبن رمضان قال لهم إنه حال قدرتهم على إنهاء الموقف مع الفريق المجري فليس لديه مانع في العودة للترجي، ولكنه يعلم أن النادي التونسي ليس لديه السيولة المالية الكافية".

وأوضح التقرير: "هناك أولويات عند الأهلي وهو ضم مهاجم جديد، ثم حسم صفقة اللاعب أشرف داري، ولكن بنسبة 95% محمد بن رمضان لن ينضم للفريق الأحمر".

وكان النادي الأهلي نجح في ضم صفقتين جديدتين حتى الآن، هما: القطري يوسف أيمن مدافع الدحيل، والمغربي يحيى عطية الله قادمًا من نادي سوتشي الروسي.

ويسعى الأهلي بكل قوة لضم العديد من العناصر المميزة، من أجل الاستمرار على المنافسة في جميع البطولات، وخاصة مشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد من 32 فريقًا.

يذكر أن الأهلي نجح في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا في الموسم المنتهي 2023-2024.