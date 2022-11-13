برشلونة يفكر في التعاقد مع غوندوغان من مانشستر سيتي في يناير

وأشارت إلى أن اللاعب الذي يفضله تشافي هو البرتغالي برناردو سيلفا (28 عامًا)، لاعب وسط مانشستر سيتي، لكن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2025، وقد كان بالفعل هدفًا لبرشلونة في الصيف الماضي.

لكن في كامب نو يعرفون بالفعل أنه في يناير سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، التعاقد مع برناردو سيلفا في يناير لأنه لاعب أساسي مع المدرب بيب غوارديولا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان مستغلا أن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2023.