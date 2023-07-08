مارك كافنديش ينسحب من سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لحادث (فيديو)

انتهت آمال مارك كافنديش بتحطيم الرقم القياسي للفوز بمراحل في سباق فرنسا للدراجات بعد تعرض المتسابق البريطاني لحادث خلال مشاركته الأخيرة، اليوم السبت.

وسقط المتسابق، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي سيعتزل في نهاية العام الحالي، قبل 64 كيلومترًا من نهاية المرحلة الثامنة، وتم نقله إلى سيارة إسعاف لإجراء فحوصات قبل إعلان منظمي السباق انسحابه.

وتطلع متسابق فريق أستانة لتحقيق الفوز رقم 35 بمرحلة في أكبر سباق دراجات في العالم من أجل الانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع البلجيكي إيدي ميركش الذي حقق 34 انتصارًا بين عامي 1969 و1975.