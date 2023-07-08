مارك كافنديش ينسحب من سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لحادث (فيديو)
انتهت آمال مارك كافنديش بتحطيم الرقم القياسي للفوز بمراحل في سباق فرنسا للدراجات بعد تعرض المتسابق البريطاني لحادث خلال مشاركته الأخيرة، اليوم السبت.
وسقط المتسابق، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي سيعتزل في نهاية العام الحالي، قبل 64 كيلومترًا من نهاية المرحلة الثامنة، وتم نقله إلى سيارة إسعاف لإجراء فحوصات قبل إعلان منظمي السباق انسحابه.
وتطلع متسابق فريق أستانة لتحقيق الفوز رقم 35 بمرحلة في أكبر سباق دراجات في العالم من أجل الانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع البلجيكي إيدي ميركش الذي حقق 34 انتصارًا بين عامي 1969 و1975.
وأمس الجمعة، كان "كافنديش" قريبًا من تحقيق هدفه، لكنه اكتفى بالمركز الثاني في المرحلة السابعة في بوردو بعد معاناته من مشكلة ميكانيكية في الجزء الأخير من السباق.
وأمسك "كافنديش" بكتفه اليمنى بعد الحادث مع شعوره بالأسى أثناء صعوده لسيارة الإسعاف حيث ربط الأطباء كتفه.
وتأكد انسحابه مع إغلاق باب سيارة الإسعاف لتكتب نهاية رحلته الرائعة في سباق فرنسا التي بدأت في 2007.
وكان "كافنديش" أعلن، في مايو الماضي، أنه سيعتزل في نهاية الموسم الجاري.
إلى ذلك، فاز الدنماركي "مادس بيدرسن" بالمرحلة الثامنة لسباق فرنسا للدراجات والتي امتدت إلى مسافة 200 كيلومتر من ليبورن إلى ليموغ، بينما احتفظ مواطنه "يوناس فينغارد" بصدارة الترتيب العام.