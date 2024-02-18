لويس سواريز: كنت قريبا من ريال مدريد

صنع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز التاريخ في برشلونة، بعد أن انتقل للنادي الكتالوني من ليفربول صيف عام 2014.

ولكن قبل اللعب لبرشلونة، كان سواريز قريبا من الانتقال لريال مدريد، وهو ما اعترف به اللاعب في مقابلة صحفية.

وقال سواريز، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ممثلي تحدث مع ريال مدريد، بشأن أمر حدث في صيف 2014".