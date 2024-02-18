لويس سواريز: كنت قريبا من ريال مدريد
صنع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز التاريخ في برشلونة، بعد أن انتقل للنادي الكتالوني من ليفربول صيف عام 2014.
ولكن قبل اللعب لبرشلونة، كان سواريز قريبا من الانتقال لريال مدريد، وهو ما اعترف به اللاعب في مقابلة صحفية.
وقال سواريز، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ممثلي تحدث مع ريال مدريد، بشأن أمر حدث في صيف 2014".
وأكد المهاجم الذي سيوقع ميسي في نهاية المطاف: "قبل كأس العالم 2014، أراد ريال مدريد التوقيع معي وكان كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، كان ريال مدريد يفكر في بيع كريم بنزيما إلى آرسنال، كل شيء تم بالفعل".
وأوضح: "عندما بدأت كأس العالم، دخل برشلونة السباق، ومن الواضح أنني فضّلت برشلونة، ثم تراجع اهتمام ريال مدريد، وأصبح برشلونة أكثر اهتمامًا.. في النهاية كان لدي كلا الخيارين واخترت برشلونة".
وأكد سواريز: "اخترت برشلونة لأنه كان حلمي".
وغادر سواريز برشلونة إلى أتلتيكو مدريد صيف 2020، قبل أن يلعب لناسيونال في أوروغواي، ثم غريميو البرازيلي، وانضم الشهر الماضي لإنتر ميامي الأمريكي، حيث سيلعب مجددا إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سواريز، البالغ من العمر 37 عاما، سجل لبرشلونة 195 هدفا وصنع 113 في 283 مباراة، ونال مع الفريق عدة ألقاب أبرزها الخماسية موسم 2014/2015.
أما مع أتلتيكو مدريد، فسجل سواريز 34 هدفا وصنع 6 في 83 مباراة، ونال معه لقبا في الدوري الإسباني.
ووفقا للموقع ذاته، فإن سواريز لعب 19 مباراة أمام ريال مدريد مع مختلف الأندية، فاز 7 مرات، وخسر مثلها، وتعادل 5 مرات، وسجل على الميرنغي 12 هدفا، وصنع 4.