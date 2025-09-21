logo
رياضة

مشجع يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي بعلم فلسطين (صور)

مشجع يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي بعلم فلسطين (صور)
مشجع يحمل علم فلسطين يقتحم مباراة برشلونة وخيتافيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

اقتحم أحد المشجعين مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم حاملاً علم فلسطين.

وفاز برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد بعد أن سجل فران توريس هدفين لمصلحة البلوغرانا ثم أكمل الثلاثية اللاعب داني أولمو.

أخبار ذات علاقة

مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي ويواصل ملاحقة ريال مدريد (فيديو)

 ورفع برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

أخبار ذات علاقة

مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ملخص وأهداف ورجل مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

 ودخل أحد المشجعين إلى ملعب المباراة وهو يركض حاملاً علم فلسطين في مشهد لافت للأنظار.

مشجع يحمل علم فلسطين يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي

وخرج المشجع مسرعاً بعد توقف المباراة للحظات عند دخوله وغادر أرضية الملعب برفقة رجال الأمن.

مشجع يحمل علم فلسطين يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي

يشار إلى أن فيكتور فونت المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة قد تفاعل في الساعات الماضية مع صورة لطفل مبتور الساق في غزة يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

أخبار ذات علاقة

فيكتور فونت المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة

مرشح لرئاسة برشلونة يتفاعل مع طفل من غزة مبتور الساق (صورة)

وطالب فونت في رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف من جانب برشلونة سيكون له تأثير في دعم قطاع غزة أمام الإبادة الجماعية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC