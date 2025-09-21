مشجع يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي بعلم فلسطين (صور)

اقتحم أحد المشجعين مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم حاملاً علم فلسطين.

وفاز برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد بعد أن سجل فران توريس هدفين لمصلحة البلوغرانا ثم أكمل الثلاثية اللاعب داني أولمو.

ورفع برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

ودخل أحد المشجعين إلى ملعب المباراة وهو يركض حاملاً علم فلسطين في مشهد لافت للأنظار.

وخرج المشجع مسرعاً بعد توقف المباراة للحظات عند دخوله وغادر أرضية الملعب برفقة رجال الأمن.

يشار إلى أن فيكتور فونت المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة قد تفاعل في الساعات الماضية مع صورة لطفل مبتور الساق في غزة يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

وطالب فونت في رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف من جانب برشلونة سيكون له تأثير في دعم قطاع غزة أمام الإبادة الجماعية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.