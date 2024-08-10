يسعى النادي الأهلي المصري بقوة لحسم صفقة محمد علي بن رمضان، لاعب وسط منتخب تونس ونادي فيرنسفاروش المجري، خاصة بعد التعاقد رسميًا مع يحيى عطية الله من سوتشي الروسي.

وكشف الأهلي بأنه قد أعلن مساء الجمعة عن التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، قادمًا من فريق سوتشي الروسي، بداية من الموسم المقبل، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وأصبح الدولي المغربي ثاني صفقات الأهلي الصيفية للموسم الجديد بعد يوسف أيمن القادم من الدحيل القطري.

واقترب الأهلي من حسم الصفقة الثالثة بضم محمد علي بن رمضان، إذ كشفت التقارير الإعلامية المصرية في الفترة الماضية أن "الفريق الأحمر تقدم بعرض للنادي المجري بقيمة مليون و800 ألف دولار، من أجل حسم صفقة محمد بن رمضان بصورة رسمية خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

ووفقًا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، فإن "النادي المجري طلب الحصول على مليوني و500 ألف دولار، للموافقة على رحيل محمد علي بن رمضان عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي بصورة نهائية، ويضغط مسؤولي النادي الأهلي، في الوقت الحالي، لتخفيض المبلغ وحسم الصفقة".

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وكان المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طلب ضم محمد علي بن رمضان، في ظل اقتناعه بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك بن رمضان عقدًا مع فيرنسفاروش حتى 30 يونيو 2026.

وحسم الأهلي بطولة الدوري رسمياً مساء الخميس بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما على ستاد برج العرب.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علماً بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وإنبي ثم مودرن سبورت، فيما يبقى بيراميدز أمام مواجهتين وهما الداخلية وطلائع الجيش.