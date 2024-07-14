"مخيف جدًا".. ديكلان رايس يتحدث عن لامين يامال قبل نهائي "يورو 2024" (فيديو)

حرص ديكلان رايس، نجم منتخب إنجلترا، على الإشادة بجناح منتخب إسبانيا لامين يامال، قبل المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مساء الأحد.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإنجليزي، أمام نظيره الإسباني، في نهائي يورو 2024 مساء الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وانتقد رايس، هجوم المدير الفني لفرنسا ديديه ديشان ولاعب "الديوك" أدريان رابيو، على اللاعب الشاب، إذ قال الأول إنه (يامال) محظوظ، فيما قال الآخر إنه لا يزال عليه تقديم أكثر من ذلك، قبل أن يطيح اللاعب بالفريق الفرنسي من البطولة.

وقال "رايس" وهو يضحك خلال مؤتمر قبل المباراة: "بمجرد فوزنا على هولندا رأيت إحصائيات تشير إلى أنه (يامال) كان يبلغ من العمر 12 عامًا عندما اجتاح وباء فيروس كورونا، هذا أمر مخيف جدًا".

وأضاف: "أنه يظهر جودته وهو فقط يبلغ 16 عامًا.. لا أعرف لماذا يتحدث اللاعبون الفرنسيون عنه هكذا".

وتابع: "ما فعله يامال في برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا لا بد أن تصفق له، أما كمشجع لكرة القدم ولاعب عليّ أن أحترمه".

وأتم: "لديه الكثير من الشجاعة للعب في برشلونة، ولكن أيضًا بالنظر إلى ما يفعله في عمره يعبر كم هو أمر مميز حقًا".

أخبار ذات علاقة المغربية فاطمة.. المرأة الأكثر تأثيرا في حياة لامين يامال

ويضع عشاق المنتخب الإسباني آمالا كبيرة على موهبة برشلونة الشاب لامين يامال، خلال المباراة النهائية، أمام إنجلترا.

وخلال 6 مباريات في البطولة ساهم في تسجيل 4 أهداف (سجل 1 وقدم 3 تمريرات حاسمة)، كما حصد جائزة رجل المباراة في لقاء فرنسا بنصف النهائي، ليدون اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ البطولة، محققًا العديد من الأرقام تاريخية بسبب عمره الصغير.