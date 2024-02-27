بعد الحكم بسجنه.. برشلونة يصفع داني ألفيس

وكان جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه آخر من انضم إلى هذه القائمة التي يرأسها مؤسس برشلونة جوان جامبر.

وكان نادي برشلونة حذرا في هذا القرار حسب صحيفة سبورت، محتفظا بمبدأ افتراض براءة البرازيلي الذي تم حبسه احتياطيا في 20 يناير 2023 أثناء انتظار المحاكمة.

وجعل برشلونة هذا الفعل الرمزي ساري المفعول بمجرد أن يصبح الحكم نهائيا بتهمة الاعتداء الجنسي.