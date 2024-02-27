بعد الحكم بسجنه.. برشلونة يصفع داني ألفيس
وجه نادي برشلونة الإسباني، صفعة لقائده السابق داني ألفيس، بعدما أمرت محكمة بسجنه 4 سنوات ونصف السنة في قضية اعتداء جنسي.
وقبل أيام، أمرت محكمة بسجن ألفيس بعد ثبوت تعديه على فتاة في ملهى ليلي.
ورغم أن الحكم مازال قابلا للاستئناف، أسقط نادي برشلونة عن ألفيس لقب "الأسطورة" في النادي، وهو اللقب الذي وصل إليه 102 من لاعبي كرة القدم ارتدوا قميص البلوغرانا منذ تأسيسه في 29 نوفمبر 1899.
وكان جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه آخر من انضم إلى هذه القائمة التي يرأسها مؤسس برشلونة جوان جامبر.
وكان نادي برشلونة حذرا في هذا القرار حسب صحيفة سبورت، محتفظا بمبدأ افتراض براءة البرازيلي الذي تم حبسه احتياطيا في 20 يناير 2023 أثناء انتظار المحاكمة.
وجعل برشلونة هذا الفعل الرمزي ساري المفعول بمجرد أن يصبح الحكم نهائيا بتهمة الاعتداء الجنسي.
وحصل داني ألفيس على مكانة لاعب كرة القدم الأسطوري في برشلونة بعد 408 مباريات خاضها دفاعًا عن قميص البلوغرانا خلال ثمانية مواسم ونصف الموسم موزعة على فترتين.
وفاز ألفيس مع برشلونة على ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وثلاث كؤوس سوبر إسبانية، وثلاث كؤوس عالم للأندية، وستة ألقاب دوري، وأربع كؤوس للملك وأربع كؤوس سوبر إسبانية.