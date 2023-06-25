التحدي الصعب.. هل ينجح ريال مدريد بتعويض ثلاثي BBC؟
قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد يحاول تعويض الثلاثي الشهير: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وغاريث بيل، الذي كان يُعرف بثلاثي "BBC".
وكتبت الصحيفة في تقرير، اليوم الأحد: "يقترب ريال مدريد كل يوم من إغلاق واحدة من أكثر المراحل الذهبية في تاريخه، لذلك يجب أن يجد بدائل لجيل من اللاعبين الفريدين، بينهم رونالدو، وبنزيما، وبيل".
ورحل رونالدو عن ريال مدريد، صيف 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وتبعه غاريث بيل، في 2022، وأخيرًا غادر بنزيما ريال مدريد قبل أيام إلى نادي الاتحاد السعودي.
وبحسب "سبورت"، فإنه "منذ رحيل رونالدو كان ريال مدريد يبحث عن الراحة، وهي مهمة أثبتت أنها صعبة ومكلفة".
وأضافت: "دفع ريال مدريد 232 مليون يورو للتعاقد مع رونالدو، وبنزيما، وبيل، وهو جهد اقتصادي ضخم، ومنذ رحيل رونالدو تعاقد الفريق مع 6 مهاجمين، بينهم فينيسيوس، ورودريغو، وسيصل إندريك الموسم المقبل".
وتعاقد ريال مدريد مع ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش، وإدين هازارد، ورغم أن هذه الصفقات كلفت 197.5 مليون يورو، إلا أن أيًا من هؤلاء لم ينجح في سانتياغو برنابيو.
ومع ذلك، فإن الـ90 مليون يورو التي دفعها ريال مدريد للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس، يبدو أنها تبعث على الأمل، إلى جانب دفع 37 مليون يورو للحصول على توقيع إندريك كما ذكرت الصحيفة.
وأضافت "سبورت: "ريال مدريد أنفق 322.5 مليون يورو على المهاجمين الذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الست الماضية، بزيادة 90 مليون يورو عما دفعه للتعاقد مع الثلاثي الشهير: رونالدو، وبنزيما، وبيل".
وفي 2009 وقَّع مع ريال مدريد مع رونالدو مقابل 96 مليون يورو، وكان صفقة قياسية في كرة القدم في ذلك الوقت، وفي الصيف ذاته ضم ريال مدريد كريم بنزيما مقابل 35 مليون يورو.
وبعد 4 سنوات (صيف 2013) انضم غاريث بيل لريال مدريد مقابل 101 مليون يورو.
ومع هذا الثلاثي، وبالتحديد منذ وصول بيل، فاز ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها 3 ألقاب متتالية، وأضاف بنزيما لقبًا آخر، العام الماضي، في البطولة القارية مع زميليه فينيسيوس جونيور، ورودريغو.
وكان بيل مع ريال مدريد في ذلك الموسم، لكنه شارك في 7 مباريات فقط بينها مباراتان بدوري أبطال أوروبا.
وواصلت "سبورت": "كانت خيبات الأمل الكبيرة لريال مدريد من جانب هازارد، ويوفيتش، وماريانو، خاصة من حيث التكلفة".
ووصل هازارد إلى ريال مدريد مقابل 116 مليون يورو، لكنه كان حبيس دكة البدلاء، في حين جاء لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو، غير أنه لم يتأقلم مع أسلوب ريال مدريد.
أما ماريانو دياز فكلف التعاقد معه 21.5 مليون يورو، وكان هو الآخر حبيس دكة البدلاء، ولم يترك أيٌّ من الثلاثي أثرًا مع ريال مدريد كما فعل أي من رونالدو وبنزيما وبيل.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا مع ريال مدريد في 438 مباراة على مدار 9 مواسم، وهو الهداف التاريخي للفريق الملكي.
أما كريم بنزيما فسجل 354 هدفًا في 648 مباراة، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، في حين سجل غاريث بيل 106 أهداف في 258 مباراة.