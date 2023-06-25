التحدي الصعب.. هل ينجح ريال مدريد بتعويض ثلاثي BBC؟

قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد يحاول تعويض الثلاثي الشهير: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وغاريث بيل، الذي كان يُعرف بثلاثي "BBC".

وكتبت الصحيفة في تقرير، اليوم الأحد: "يقترب ريال مدريد كل يوم من إغلاق واحدة من أكثر المراحل الذهبية في تاريخه، لذلك يجب أن يجد بدائل لجيل من اللاعبين الفريدين، بينهم رونالدو، وبنزيما، وبيل".

ورحل رونالدو عن ريال مدريد، صيف 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وتبعه غاريث بيل، في 2022، وأخيرًا غادر بنزيما ريال مدريد قبل أيام إلى نادي الاتحاد السعودي.

وبحسب "سبورت"، فإنه "منذ رحيل رونالدو كان ريال مدريد يبحث عن الراحة، وهي مهمة أثبتت أنها صعبة ومكلفة".