غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند

وكانت آخر مشاركة للنجم هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي أمام أستون فيلا في الدوري وغاب بعدها عن الفريق بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل مباراة إيفرتون: "هالاند ما زال يتحسن، آمل أن يشارك مع بداية السنة الجديدة في يناير".

ومن المتوقع أن يغيب "هالاند" عن مباريات شيفيلد في الدوري، ثم هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا نيوكاسل في الدوري.

ولعب "هالاند" في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفًا.