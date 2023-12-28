غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند
كشف بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي عن آخر تطورات إصابة النرويجي إيرلينغ هالاند، والتي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.
وكانت آخر مشاركة للنجم هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي أمام أستون فيلا في الدوري وغاب بعدها عن الفريق بسبب الإصابة.
وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل مباراة إيفرتون: "هالاند ما زال يتحسن، آمل أن يشارك مع بداية السنة الجديدة في يناير".
ومن المتوقع أن يغيب "هالاند" عن مباريات شيفيلد في الدوري، ثم هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا نيوكاسل في الدوري.
ولعب "هالاند" في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفًا.
وبسؤاله عن دي بروين قال: "تدرب معنا، الأسبوع الماضي، لكنه شعر، اليوم، ببعض الإرهاق لأنه يتدرب بقوة".
وغاب دي بروين عن مانشستر سيتي منذ إصابته في أول مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد بيرنلي.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على إيفرتون، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.