ألكاراز ينجو من فخ تيافو المتألق بعد خمس مجموعات في ويمبلدون

كان كارلوس ألكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس على مقربة من التخلي عن عرشه أمام الأمريكي المتألق فرانسيس تيافو، لكنه نجا ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه 5-7 و6-2 و4-6 و7-6 و6-2 اليوم الجمعة على الملعب الرئيس.

وعندما كان ألكاراز محاصرًا من تيافو المتألق وتأخر 2-1 وجد الإسباني فجأة طريقة ليستعيد السيطرة.

وتعرض ألكاراز لضغط شديد خلال مباراة مثيرة، في الدور الثالث من ويمبلدون، أقيمت وسط أجواء رائعة وتفاعل كامل من الجماهير.

وبدا خلال المجموعة الرابعة أن تيافو على وشك الثأر من خسارته بعد خمس مجموعات أمام ألكاراز في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2022.

لكن ألكاراز رد بطريقة مذهلة ليحسم الشوط الفاصل، وكانت المجموعة الخامسة في اتجاه واحد مع انخفاض مستوى طاقة تيافو أخيرًا.

وحقق الكاراز الفوز بضربة ساقطة، وتعانق اللاعبان بحرارة عند الشبكة بعد نهاية المباراة وسط صخب جماهيري هادر.

ويعني هذا الفوز أن ألكاراز وصل إلى الدور الرابع على الأقل عشر مرات في أول 14 مشاركة في البطولات الأربع الكبرى.