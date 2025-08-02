الصفقات.. أول تحركات نواف بن سعد بعد اقترابه من رئاسة الهلال

أفادت تقارير إخبارية قريبة من نادي الهلال السعودي أن التعاقدات الجديدة استعداداً لموسم 2025 ـ 2026 هي الملف الأكثر أهمية لدى المرشح المنتظر تزكيته لرئاسة النادي نواف بن سعد.

وبات نواف بن سعد المرشح الوحيد، والرئيس القادم لنادي الهلال بعد انسحاب كل المنافسين له في الانتخابات المقبلة للفريق، فضلاً عن إعلان الرئيس الحالي فهد بن نافل عدم ترشحه لولاية جديدة.

ووفقاً لمصادر قريبة من الهلال، طلب الأمير نواف بن سعد من الشركة الربحية لنادي الهلال التريث والتوقف عن إبرام أي صفقة حتى يتسلّم مهامه الرسمية في الأسبوع المقبل.

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وجاء طلب نواف بن سعد بالتوقف عن التفاوض مع أي لاعب جديد حتى يشرف بنفسه مع الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة على ملف التعاقدات التي ينوي الفريق القيام بها استعداداً لموسم 2025 ـ 2026.

وتزامن ذلك مع رواج أخبار في محيط الهلال السعودي حول مفاوضات رسمية مع الأروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتعاقد الهلال السعودي مع لاعبين جدد قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، التي بلغ فيها الدور ربع النهائي، بعد أن لاحق طويلا المهاجم النيجيري لنابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين.

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وبعد العودة من مونديال الولايات المتحدة، ضم الفريق المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، فيما كانت الصفقة الأكبر هي التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قادما من إنتر ميلان.

وينتظر الأسبوع المقبل أن تسفر انتخابات رئاسة الهلال عن تزكية المرشح الوحيد نواف بن سعد لمنصب رئيس للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة بداية من موسم 2025 ـ 2026.

وتضم قائمة قائمة الأمير نواف بن سعد في انتخابات الهلال كلاً من: بدر المعيوف، وسليمان الهتلان، وتركي بن مرشود، ومحمد عبدالله النمر.