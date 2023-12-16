غوارديولا يعلق على تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس

وسجل مايكل أوليسي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعدل كريستال بالاس تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مانشستر سيتي.

وأبقى التعادل سيتي، الذي غاب عنه هدافه إرلينغ هالاند بسبب إصابة في القدم، في المركز الرابع في الجدول برصيد 34 نقطة بعد ست مباريات حقق خلالها فوزا واحدا ليسيطر الإحباط على المدرب بيب غوارديولا بعد صافرة النهاية.

ويحتل بالاس المركز 15 برصيد 17 نقطة، بفارق ثماني نقاط فوق منطقة الهبوط.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أهدرنا نقطتين بسبب قراراتنا، لقد حصل الخصم على ركلة الجزاء وكانت مستحقة لأن هذا لا يمكن أن يحدث ولكنه حدث".

وأضاف: "لقد قدمنا أداءً جيدًا، وكانت كل التفاصيل جيدة حقًا، ولم نستقبل أي شيء، ودافعنا جيدًا عن الركلات الثابتة حيث كانوا أقوياء، ولعبنا بصبر لأنه كان لديهم 10 لاعبين خلف الكرة وهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع: "لقد صنعنا المزيد، ولم نستقبل أي شيء تقريبًا، لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباريات، لقد حدث ذلك ضد توتنهام، وضد ليفربول، اليوم لم نتمكن من حصد النقاط، لا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر".