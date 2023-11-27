تشافي مدرب برشلونة: لا أشعر بالوحدة وأحظى بثقة لابورتا وديكو

وتابع: "النتائج ستحدد مستقبل الموسم، بعد شهر من الآن سيأتي كأس السوبر وستقول لي نفس الشيء، إنه برشلونة، الضغط الناتج عن التواجد هنا، هذا لا يغير شيئا، نقوم بالتخطيط للمباريات بشكل جيد ونجعل اللاعبين يشعرون بالرضا، لدينا الكثير على المحك لأن مباراة بورتو مهمة جدا في دوري الأبطال".

وقال تشافي: "لم يحالفنا الحظ مع التحكيم، وهذا ليس عذرا، لأنه فعلا علينا أن نلعب بشكل أفضل، لكن الأخطاء التحكيمية أضرت بنا، ولم يحالفنا الحظ حتى الآن".

وظهر لابورتا برفقة رافاييل ماركيز مدرب فريق شباب برشلونة ونجم النادي السابق ولاعبي الشباب بالنادي في وقت بدأت فيه أحاديث عن مستقبل تشافي.

وبحسب "كادينا سير" فإن لابورتا مع رافاييل ماركيز ربما يكون له مدلول في هذه الأثناء.

لكن تشافي قال: "هذا دليل على أننا متحدون، إذا أردت سأرسل لك يوميًا صورة للرئيس وهو يدخل غرفة ملابسنا، الرئيس يفعل ذلك أيضًا مع فريق النساء وجميع أقسام النادي ولا أرى أي مشكلة".

وبشأن موقف الحارس مارك آندري تير شتيغن من المشاركة أمام بورتو قال تشافي: "غدا سيحاول شتيغن وسنرى ما يحدث".

ويملك برشلونة 31 نقطة من 14 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 14 مباراة، في حين يملك جيرونا 34 نقطة من 13 مباراة.

أما في دوري أبطال أوروبا فيملك برشلونة 9 نقاط من 4 مباريات وهو نفس رصيد بورتو، مقابل 6 نقاط لشاختار دونيتسك، ولا يملك رويال أنتويرب أي نقطة.