تشافي مدرب برشلونة: لا أشعر بالوحدة وأحظى بثقة لابورتا وديكو
شدد تشافي مدرب برشلونة على أنه لا يشعر بالوحدة لأنه يحظى بثقة الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو.
وجاءت تصريحات تشافي قبل مواجهة بورتو البرتغالي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي: "المباراة مهمة لنا، لدينا فرصة جيدة لنتأهل متصدرين، إذا فزنا فسنضمن ذلك، بعد سنتين من عدم التأهل ندخل المباراة بحماس كبير".
وودع برشلونة من دور المجموعات في الموسمين الماضيين في دوري أبطال أوروبا وانتقل إلى الدوري الأوروبي.
وأكد تشافي: "أشعر بدعم النادي بكل جانب، أتحدث يوميًا مع خوان لابورتا وباستمرار مع ديكو وأنا صديقهما وأشعر بدعمهما".
وتابع: لحسن الحظ لا أشعر بالوحدة، أحظى بثقة الرئيس وديكو، والموظفين المخلصين لي، وهم أيضًا أصدقاء، بصرف النظر عن أخي وعن اللاعبين فإن الأمور تسير على ما يرام، علينا العمل والمحاولة وهذه هي كرة القدم، كما كان الحال في العام الماضي".
وأتم: "هناك علاقة بين ما نشرحه وما يفعله اللاعبون على أرض الملعب، ضد رايو فاليكانو لعبنا مباراة جيدة، ومن أجل الفوز قدمنا أداء أكثر عدوانية بالأخص في الشوط الثاني، نحن بحاجة لمزيد من الاستمرارية في المباريات، ولكن غرفة خلع الملابس موحدة".
وأضاف مدرب برشلونة: "التشخيص واضح دائمًا، ونحن ننقله للاعبين، لقد فشلنا في الضغط العالي، في الكثافة، في العقلية، هناك العديد من الأمور، ولكنني أؤمن بقوة بأننا سنلعب جيدًا مرة أخرى ونحقق النتائج، وإلا لما كنت هنا".
وأردف: "أشياء كثيرة يجب أن تُقال الى اللاعبين، خاصة بسبب مشكلة العقلية، لكن اللاعبين مرتاحون للنظام وغدا فرصة عظيمة لإثبات ذلك".
وواصل: "أنا بخير ولدي طاقة وأؤمن بالفريق واللاعبين، لعبنا جيدًا وفزنا بالألقاب الموسم الماضي، ثقتي عمياء بالطاقم الفني، في العمل علموني دائمًا مقولة "كلما تعمل كلما يأتيك الحظ، لذلك أعمل جاهدًا".
وتابع: "النتائج ستحدد مستقبل الموسم، بعد شهر من الآن سيأتي كأس السوبر وستقول لي نفس الشيء، إنه برشلونة، الضغط الناتج عن التواجد هنا، هذا لا يغير شيئا، نقوم بالتخطيط للمباريات بشكل جيد ونجعل اللاعبين يشعرون بالرضا، لدينا الكثير على المحك لأن مباراة بورتو مهمة جدا في دوري الأبطال".
وقال تشافي: "لم يحالفنا الحظ مع التحكيم، وهذا ليس عذرا، لأنه فعلا علينا أن نلعب بشكل أفضل، لكن الأخطاء التحكيمية أضرت بنا، ولم يحالفنا الحظ حتى الآن".
وظهر لابورتا برفقة رافاييل ماركيز مدرب فريق شباب برشلونة ونجم النادي السابق ولاعبي الشباب بالنادي في وقت بدأت فيه أحاديث عن مستقبل تشافي.
وبحسب "كادينا سير" فإن لابورتا مع رافاييل ماركيز ربما يكون له مدلول في هذه الأثناء.
لكن تشافي قال: "هذا دليل على أننا متحدون، إذا أردت سأرسل لك يوميًا صورة للرئيس وهو يدخل غرفة ملابسنا، الرئيس يفعل ذلك أيضًا مع فريق النساء وجميع أقسام النادي ولا أرى أي مشكلة".
وبشأن موقف الحارس مارك آندري تير شتيغن من المشاركة أمام بورتو قال تشافي: "غدا سيحاول شتيغن وسنرى ما يحدث".
ويملك برشلونة 31 نقطة من 14 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 14 مباراة، في حين يملك جيرونا 34 نقطة من 13 مباراة.
أما في دوري أبطال أوروبا فيملك برشلونة 9 نقاط من 4 مباريات وهو نفس رصيد بورتو، مقابل 6 نقاط لشاختار دونيتسك، ولا يملك رويال أنتويرب أي نقطة.