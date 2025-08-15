المتحدث باسم رودريغو يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة مغادرته الريال و التحاقه بالسيتي

زادت الشائعات في الأشهر الأخيرة، حول مستقبل النجم البرازيلي رودريغو جوس لاعب ريال مدريد، وإمكانية رحيله عن صفوف الملكي هذا الصيف عقب خروجه من حسابات المدير الفني تشابي ألونسو.

أخبار ذات علاقة خيار قوي.. باريس سان جيرمان يضع شرطا لضم رودريغو

وذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية مؤخرًا أن إدارة ريال مدريد منفتحة على دراسة العروض المقدمة، خاصة في ظل تراجع دور اللاعب داخل منظومة المدرب تشابي ألونسو.

ومنذ تولي ألونسو قيادة الفريق، بدا أن مكانة رودريغو في التشكيل الأساسي اهتزت بشكل ملحوظ.

أخبار ذات علاقة هل اختار رودريغو الانفصال عن صديقته للتركيز على ريال مدريد؟

ففي بطولة كأس العالم للأندية، لعب الجناح البرازيلي 92 دقيقة فقط على مدار 6 مباريات، وهو رقم لا يعكس مكانة لاعب اعتاد أن يكون أحد أعمدة الخط الهجومي للفريق.

كما أظهرت اختيارات المدرب تفضيله الاعتماد على الثلاثي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وأردا جولر في المراكز الأمامية، ما ضيّق الخناق على فرص رودريغو للمشاركة بانتظام.

أخبار ذات علاقة فيديو مثير من إجازة رودريغو وصديقته الفاتنة يكتسح الإنترنت (شاهد)

مصير ردوريغو

تواصل "إرم نيوز" مع فرناندو توريس، المسؤول عن الاتصال والإعلام الخاص برودريغو جوس، لسؤاله عن موقف اللاعب البرازيلي من الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

وعلق توريس في تصريحات خاصة قائلا: "في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات مع اللاعب أو مع فريقه الفني. حتى الآن، رودريغو لا يزال لاعبًا لريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو 2028".

أما بخصوص مانشستر سيتي، وحقيقة اهتمامه باللاعب، فكانت إجابته: "لا تعليق."

هذه الكلمات تأتي لتكسر موجة الأخبار التي ربطت اسم اللاعب بانتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى مانشستر سيتي أو توتنهام هوتسبير.