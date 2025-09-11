رسائل نارية من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل استئناف الدوري (فيديو)

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ساخنًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مقر النادي بالجزيرة، عقب عودة الفريق من فترة التوقف الدولي، في حضور عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني الجديد، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة.

أخبار ذات علاقة رد فعل ناري من محمود الخطيب بعد تصريحات حسام غالي

جاء الاجتماع بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته من منصبه عقب 7 مباريات فقط، كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

ويتولى النحاس القيادة الفنية مؤقتًا في الجهاز الجديد، فيما يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام إنبي يوم الأحد المقبل، وهو في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

رسائل الخطيب للاعبين

وجه الخطيب خطابًا مباشرًا للاعبين أكد فيه أن الأهلي كيان أكبر من الأسماء، وأن على الجميع تحمل المسؤولية في هذه المرحلة.

وقال في الاجتماع الذي بثته حسابات النادي الرسمية: "أنتم واجهة النادي الآن، والأهلي هو ما يبقى في النهاية.. الاسم الشخصي لا يصنع تاريخًا، بل الجهد والرجولة والالتزام".

وأضاف رئيس الأهلي أن الفترة الماضية لم تكن على المستوى المطلوب، وأنه كان يتمنى ألا تمر في تاريخ النادي أو في مسيرة اللاعبين.

وأوضح: "الأهلي يصبر، لكنه لا يقبل التقصير أو التهاون، وعلى كل لاعب أن يقدر ويحترم قيمة هذا الكيان العظيم، ولن أتحدث معكم في هذا الأمر ثانية".

أخبار ذات علاقة بأمر الخطيب.. 3 "ممنوعات" في ملف مدرب الأهلي الجديد

وواصل: "الكرة ليست أسماء، كلنا سنزول وسيبقى اسم الأهلي.. يجب أن تحترموا جماهير الفريق".

وأكد الخطيب ثقته الكاملة بعناصر الفريق، داعيًا إياهم إلى نسيان المرحلة الماضية والتركيز على القادم.

وشدد على ضرورة القتال في الملعب للحفاظ على تاريخهم وتاريخ الأهلي، مضيفًا: "أثق بقدرتكم على استعادة مكانة النادي وتحقيق ما ينتظره جمهورنا".