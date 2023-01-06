مانشستر يونايتد يتنافس مع توتنهام ووست هام على الفرنسي أكسيل ديساسي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتابع المدافع الدولي وقد أجرى مفاوضات أولية مع يونايتد.

وانضم ديساسي إلى موناكو قادماً من رانس في عام 2020 وظهر لأول مرة مع منتخب فرنسا في قطر.

ومن المتوقع أن يغادر المدافع الفرنسي موناكو إما هذا الشهر أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع قلب دفاع جديد وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل هاري ماغواير على المدى الطويل.

وقالت مصادر قريبة من النادي العريق إن ماغواير لن يترك يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية التي بدأت مطلع الشهر الحالي.

لكن اللاعب الدولي الإنجليزي لا يزال بعيدا عن خيارات المدير الفني الهولندي إريك تن هاج، الذي يعتمد على الظهير الأيسر لوك شو بجانب رافائيل فاران، بينما ظل ماغواير على مقاعد البدلاء ضد كل من ولفرهامبتون ونوتنغهام فورست.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في فوز مانشستر يونايتد على بورنموث في منتصف الأسبوع، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعود تن هاج إلى الاعتماد على الشراكة بين فاران وليساندرو مارتينيز في ديربي مانشستر الأسبوع المقبل.