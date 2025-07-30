4 مواهب من أصول عربية تصنع مستقبل برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

شهد تاريخ نادي برشلونة ضم عدة لاعبين من أصول عربية، وفي السنوات الأخيرة شارك عدة لاعبين مغاربة في الفريق الأول وأغلبهم مثَّل المنتخب المغربي الأول.

وما زال المنتخب المغربي الأول يضم 3 لاعبين لعبوا بقميص برشلونة، وهم: المدافع شادي رياض، والمهاجمان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش.

ولعب بصفوف الفريق الثاني لبرشلونة، الألماني ذو الأصول العراقية نوح درويش والذي انتقل هذا الصيف لفريق شتوتغارت.

أخبار ذات علاقة لا يمكنه السيطرة على الكرة.. فيديو كارثي لمستوى لامين يامال مع برشلونة (شاهد)‎

أخبار ذات علاقة برشلونة سيسمح بخروجه.. هل يكون ليفاندوفسكي مفاجأة الميركاتو السعودي؟

ويضم برشلونة حاليًّا 4 مواهب من أصول عربية ينتظر أن يسهموا بشكل كبير في مستقبل الفريق الكتالوني، وهم:

لامين يامال: نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول من أصول مغربية

يعتبر لامين يامال، البالغ 18 عامًا، النجم الأول لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ويملك الجنسية المغربية لكون والده منير نصراوي مغربيًّا، وكان يسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم في وقت لإقناع اللاعب بارتداء قميص المغرب ولكن يامال اختار في النهاية التواجد مع إسبانيا.

وتألق لامين يامال بقوة في الموسم الأخير مع البارسا وأصبح مرشحًا بارزًا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

روني بردغجي: مهاجم سويدي من أصول سورية

تعاقد برشلونة هذا الصيف مع الجناح السويدي المنحدر من أصول سورية روني بردغجي، قادمًا من نادي كوبنهاغن.

وولد المهاجم البالغ من العمر 19عامًا في الكويت لعائلة سورية هاجرت للسويد، وخلال الموسم المقبل سيلعب مع الفريق الرديف لبرشلونة، على أن يتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة هانزي فليك حال ظهوره بشكل جيد.

وقدَّم المهاجم روني بردغجي مستوى جيدًا خلال مشاركته برفقة برشلونة في اللقاء الودي أمام فيسيل كوبي الياباني وسجل هدفًا رائعًا.

لوفري شلفي

تعاقد نادي برشلونة مع النجم الكرواتي من أصول جزائرية لوفرو شلفي قادمًا من نادي كوستوسيا زغرب الكرواتي.

وسيتعين على لوفري شلفي، صاحب الـ18 عامًا، إثبات وجوده مع الفريق الرديف للبارسا على أمل نيل فرصة مع الفريق الأول، ويلقبه الكثير من المهتمين بـ"لوكا مودريتش الجديد".

ويراقب الاتحاد الجزائري عن قرب النجم الشاب على أمل إقناعه باللعب لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لكونه يحمل الجنسية الجزائرية من والده.

أخبار ذات علاقة مودريتش جزائري كرواتي.. من هو لوفرو شلفي الذي خطفه برشلونة؟

آدم قروال: ميسي الجديد في مدرسة "لا ماسيا"

تضم مدرسة برشلونة "لاماسيا" آدم قروال الطفل المنحدر من أصول مغربية، وهو مرشح بقوة لتكرار معجزة النجم لامين يامال في نادي برشلونة.

وأبهر اللاعب صاحب الـ12 عامًا جميع مدربيه منذ التحاقه بمدرسة شبان نادي برشلونة عام 2023، وكان خطف الأضواء مع الفئات الصغرى لفريق آيندهوفن الهولندي.

ولد آدم قروال في ألمانيا ويلعب في مركز الوسط المهاجم ويشبهه البعض بالأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم كونه يعشق البرتغالي كريستيانو رونالدو ويحمل 3 جنسيات مغربية وألمانية وإسبانية.