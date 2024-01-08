منتخب مصر يشارك في دورة ودية بجانب كرواتيا وتونس مارس المقبل
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، دورة ودية دولية "Winsunited Cup"، في الفترة من الـ22 حتى الـ26 من مارس المقبل بدولة الإمارات، تضم منتخبات: كرواتيا، وصيف بطولة كأس العالم 2018، وتونس ونيوزيلندا.
وتنطلق مباريات البطولة يوم الـ22 من مارس المقبل، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم الـ25 من مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم الـ26 من مارس.
ويشارك منتخبا مصر وكرواتيا بكامل نجومهما خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.
وكان منتخب مصر حقق الفوز على تنزانيا وديًّا بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما، مساء أمس الأحد، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل.
وتلعب مصر ضمن المجموعة الثانية بأمم أفريقيا إلى جانب غانا والرأس الأخضر أيضًا.
البطولة الودية ستكون بمثابة الاستعداد لمصر وتونس، لاستئناف تصفيات كأس العالم في شهر يونيو المقبل، على ان تكون استعدادا أيضا لكرواتيا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في يونيو أيضا.
مصر كانت قد واجهت تونس وديا في شهر سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.