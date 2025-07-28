تشابي ألونسو وفليك يوجهان الحكام.. تغيير جذري في تقنية الفيديو بالدوري الإسباني

كشفت تقارير إعلامية عن تغييرات جذرية ستجريها لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الجديد للبطولة، المنتظر انطلاقها في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتأتي التعديلات في وقت واجهت فيه لجنة الحكام هجومًا كبيرًا الموسم الماضي من جانب ريال مدريد، كما دأبت قناة النادي الرسمية على مهاجمة الحكام بشكل شخصي قبل كل مباراة؛ ما دفع الحكام أنفسهم للاحتجاج ورفع قضايا ضد النادي.

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ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "كوبي" فإن هناك تغييرات ثورية ومهمة ستحدث قريبًا فيما يتعلق بتقنية الفيديو المساعد للتحكيم (VAR) ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أنه "تمت الموافقة على تعديلات تخص الفار حيث سيراجع حكم الساحة، نظيره في الفار بطلب من مدربي الأندية مثل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، وهانزي فليك، مدرب برشلونة".

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وأضاف التقرير: "سيكون لكل مدرب الحق بطلب المراجعة مرتين خلال المباراة الواحدة، وإذا كان هناك خطأً تحكيميًّا فسيتم منحه فرصة أخرى للمطالبة بالعودة إلى الفار، ولكن إذا فشل بالمحاولة الأولى وكان بالفعل قرار حكم المباراة صحيحًا فلن يتم منحه فرصة جديدة".

ورغم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد، منذ عام 2018، في معظم الدوريات والمسابقات الكروية في العالم، فإن هامش الخطأ ظل مرتفعًا.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ذكرت سابقًا أنَّ "فيفا" يدرس تطوير تقنية حكم الفيديو ليمنح المدربين بالطعن على قرار طاقم التحكيم الذي يعتبرونه خطأ مرتين على الأقل في كل مباراة، وسيكون النظام الجديد باسم "VFS" أو نظام دعم الفيديو في كرة القدم.

وأوضحت: "تم اختبار هذا النظام، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في مارس الماضي، في كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا".

وقال الحكم السابق بييرلويجي كولينا، الذي يرأس حاليًّا لجنة الحكام بالفيفا: "سيتم تحليل التجارب خلال هاتين المسابقتين بعناية، لكن حتى الآن لم نلاحظ أي شيء غير متوقع".

وفي النظام الجديد سيتمكن كل مدرب طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيديو مرتين في المباراة الواحدة، وفي حالة كان قرار الحكم مؤيدًا لطلب المدرب في المرة الأولى سيكون من حقه تحدي قرار الحكم مرة ثانية، أما إذا أيد الحكم قراره سيخصم التحدي الثاني منه.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني في الـ15 من أغسطس 2025 على أن ينتهي في الـ24 من مايو 2026.

وفي الموسم الماضي، استعاد برشلونة هيبته المحلية، بتتويجه بثلاثية شملت الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر، وحقق رجال فليك إنجازًا استثنائيًّا بالفوز على الغريم ريال مدريد في جميع مواجهاتهم الرسمية.