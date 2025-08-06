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رياضة

نجم برشلونة يحذر من "مصير أسود" للامين يامال

نجم برشلونة يحذر من "مصير أسود" للامين يامال
لامين يامال نجم برشلونة الإسبانيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 5:29 م

حذّر جيفرين سواريز، نجم برشلونة الإسباني السابق، من مصير سيئ للنجم الموهوب لامين يامال جناح الفريق الكتالوني.

ولمع نجم يامال صاحب الـ 18 عاماً بعد تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب السابق تشافي هيرنانديز كما قاد فريقه لتحقيق لقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي بخلاف السوبر الإسباني والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مواسم المدرب الحالي هانز فليك.

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 وقال جيفرين في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "جيفرين لاعب موهوب ولا خلاف على ذلك ولكن عمره 18 عاماً، ومن الطبيعي ألا يكون في كامل إدراكه لعواقب أفعاله".

وأضاف: "على إدارة برشلونة احتواء لامين يامال لأنه إذا لم يتم ذلك في الوقت المناسب فلن يستمر على نهج من سبقوه وستنتهي مسيرته بشكل سيئ".

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وأكد أنه واثق في قدرة برشلونة على التصرف بشكل صحيح ولكن يجب التنبيه لأن يامال حتى الآن لا يصنع الفارق وحده ويجب ضبط تصرفاته.

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 وكان جيفرين سواريز قد لعب للفريق الأول في نادي برشلونة عام 2011 في عهد المدرب الأسبق بيب غوارديولا ولكنه رحل بعد فترة قصيرة وانتقل إلى عدة أندية مثل سبورتنغ لشبونة البرتغالي وغراسهوبرز السويسري.

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