اعتذر مروان حمدي، مهاجم فريق بيراميدز، لجماهير الأهلي على خلفية مقطع فيديو انتشر له داخل غرف ملابس فريقه وهو يسب جماهير القلعة الحمراء عقب لقاء الفريقين، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري المصري.

وفاز الأهلي على مضيفه بيراميدز بهدف دون رد سجله الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي، التقدم بشكوى رسمية لدى رابطة الأندية المصرية ولجنة الانضباط ضد تجاوزات بعض لاعبي بيراميدز، وعلى رأسهم مروان حمدي.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز، في بيان رسمي، إن ناديه لا يقبل الإساءة لأحد رغم كل الضغوط التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني، وتمت معاقبة كل من أخطأ.

وأكد مروان حمدي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتذر لجماهير الأهلي عما بدر منه، موضحًا أنه تعرض للإهانة والسب بوالده ووالدته من بعض الجماهير دون سبب، ولم يبادر بالإساءة، كما أنه لم يشارك في المباراة.

وقال مهاجم بيراميدز إنه يتمنى تفهم موقفه، خاصة أنه لم يبادر بالإساءة، كما أنه يقدّر جماهير الأهلي، ولكن رد فعله كان عفويًا بعد تعرضه للإهانة.

وأضاف:" لاعب كرة القدم إنسان وليس ملاكًا في النهاية ، ونحن بشر، والموضوع غير مقصود، ورد فعلي كان تجاه من أهانوني.. أعتذر مجددًا لأهلي، ولنفسي، ولأي إنسان طاله رد فعلي، وأتمنى تقبّل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يومًا من الأيام، أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره".