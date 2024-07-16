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رياضة

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة لاعبه قبل أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة لاعبه قبل أولمبياد باريس 2024
تدريبات المنتخب الأولمبي المصريالمصدر: المركز الإعلامي للاتحاد المصري
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 4:35 م

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تحت 23 عامًا تفاصيل إصابة أحد نجوم الفراعنة قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، إن أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي تعرض للإصابة في لقاء أوكرانيا الودي.

وتعادل منتخب مصر مع أوكرانيا بنتيجة 1-1، يوم الأحد الماضي، على هامش معسكره التدريبي بمدينة بوردو الفرنسية، بينما يخوض مواجهة ودية ثانية ضد العراق غدًا الأربعاء قبل السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد باريس.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينكان.

وأشار طبيب الفراعنة إلى أن كوكا خضع لأشعة، اليوم الثلاثاء، أثبتت إصابته بكدمة في وجه القدم بجوار الإصابة نفسها التي تعرض لها من قبل في قدمه منذ عدة أسابيع.

وأوضح أن هناك محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة الدومينكان يوم 24 يوليو الجاري بالجولة الأولى للأولمبياد، مؤكدًا أن اللاعب يخوض برنامجًا علاجيًا مكثفًا.

وأعلن المنتخب المصري إخطار الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بتفاصيل إصابة اللاعب وإرسال جميع التقارير والأشعة الخاصة بها.

واستعان منتخب مصر بخدمات اثنين من اللاعبين فوق السن الأولمبي "23 عامًا"، هما محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

أخبار الأهلي المصريأولمبياد-باريس-2024

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