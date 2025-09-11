logo
نجم الزمالك يطلب فسخ عقده والرحيل مجاناً

فريق الزمالك أمام وادي دجلةالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

طلب الفلسطيني عمر فرج، لاعب نادي الزمالك، فسخ عقده والرحيل مجانًا عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم اعتماد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، عليه.

وعاد عمر فرج إلى الزمالك بعد نهاية إعارته لفريق ديغرفورس السويدي، ليكمل مشواره مع الأبيض خاصة أنه لن يسبب أزمة في عدد المحترفين كونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

وقام يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، باستبعاد فرج من حساباته، حيث يتدرب اللاعب فرديًّا في الوقت الحالي.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عمر فرج يسعى للرحيل عن الفريق مجانًا وفسخ تعاقده.

وأضاف المصدر، أن الإدارة رفضت طلبه وأبدت تمسكها بالإبقاء عليه، حيث تسعى لإعارته لأي ناد خارج مصر حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم عمر فرج إلى صفوف الزمالك، قبل انطلاق الموسم الماضي 2024/2025 وظل اللاعب في صفوف الفريق، حتى غادر في يناير الماضي إلى الدوري السويدي على سبيل الإعارة.

وشارك عمر فرج مع الزمالك خلال 5 مباريات بواقع 183 دقيقة ونجح اللاعب في تسجيل هدف واحد.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

 

 

ويلتقي الفريق الأبيض صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط مع المصري البورسعيدي صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة، يوم السبت المقبل على ستاد الجيش في برج العرب.

وخسر الزمالك في المواجهة الماضية أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

