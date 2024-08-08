ظهر النجم الإسباني لامين يامال مهاجم نادي برشلونة، مع جدته لأبيه السيدة فاطمة المغربية، لأول مرة عقب تتويجه ببطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" مع المنتخب الإسباني.

وتألق لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا، مع منتخب إسبانيا في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وقاد الفريق للقب الرابع في تاريخه، على حساب منتخب إنجلترا بالفوز بهدفين مقابل هدف، في البطولة التي استضافتها ألمانيا.

وخلال أحداث البطولة تحدثت السيدة فاطمة المغربية، جدة يامال لأبيه، وقالت إنه كان يتحدث معها في الهاتف ويسألها عن "الحلويات التي كنت أصنعها له".

وتم تداول فيديو للاعب مساء الخميس، وهو يظهر مع جدته لأول مرة بعد تتويجه ببطولة اليورو.

يذكر أن يامال قضى معظم طفولته مع جدته لأبيه، التي جاءت إلى إسبانيا من مدينة شمالي المغرب.

واستمتع لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، بقضاء إجازته في اليونان بعد موسم طويل وشاق.