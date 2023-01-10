"يلعب في البلد الذي هزم الأرجنتين".. رد مثير من بيرس مورغان على "انتهاء" كريستيانو رونالدو

واعتبر عدد من المشجعين أن انتقال النجم البرتغالي للنصر السعودي يؤكد نهاية مسيرته، لكن الصحفي بيرس مورغان لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن صديقه، وبدأ بتهنئته حيث غرد: "أكبر عقد في التاريخ في كرة القدم وأصبح الرياضي الأعلى راتبا في العالم".

وسأل أحد المشجعين مورغان: "هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو انتهى؟".

أجاب مورغان: "في المرة الأخيرة التي تحققت فيها عن الأمر، كان كريستيانو قد وقّع للتو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم وهو في سن الـ38، ويلعب في البلد الوحيد الذي هزم الأرجنتين، بطلة العالم".