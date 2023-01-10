"يلعب في البلد الذي هزم الأرجنتين".. رد مثير من بيرس مورغان على "انتهاء" كريستيانو رونالدو
دافع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان عن صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما تعوّد أن يفعل خلال الأشهر الأخيرة.
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد إثر لقائه الصحفي المثير للجدل مع بيرس مورغان، الذي اتهم خلاله المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بقلة الاحترام وإدارة النادي بدفعه إلى الرحيل.
واعتبر عدد من المشجعين أن انتقال النجم البرتغالي للنصر السعودي يؤكد نهاية مسيرته، لكن الصحفي بيرس مورغان لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن صديقه، وبدأ بتهنئته حيث غرد: "أكبر عقد في التاريخ في كرة القدم وأصبح الرياضي الأعلى راتبا في العالم".
وسأل أحد المشجعين مورغان: "هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو انتهى؟".
أجاب مورغان: "في المرة الأخيرة التي تحققت فيها عن الأمر، كان كريستيانو قد وقّع للتو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم وهو في سن الـ38، ويلعب في البلد الوحيد الذي هزم الأرجنتين، بطلة العالم".
وكان كريستيانو رونالدو قد تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي الصيف الماضي مقابل 310 ملايين جنيه إسترليني لمدة موسمين.
ومن المتوقع أن يبدأ كريستيانو رونالدو مشواره مع النصر يوم 22 يناير الجاري بشكل رسمي، كما سيشارك قبلها في مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.