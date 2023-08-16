حكيم زياش يقترب من الانضمام لغلطة سراي التركي
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "تشلسي وغلطة سراي توصلا إلى اتفاق لانتقال حكيم زياش".
وأضاف: "يتبقى بعض التفاصيل ثم إجراء فحصه الطبي لإتمام إجراءات الانتقال. تشيلسي سيتابع الموضوع بعد ما حدث في قضية انتقاله التي فشلت لناديي باريس سان جيرمان والنصر السعودي سابقاً".
وخرج زياش من حسابات ناديه تشيلسي لأسباب فنية، وبات بالتالي مطالبا بالتعاقد مع نادٍ جديد قبل انقضاء فترة الانتقالات الصيفية.
وتم ربط اسم الأخير بعدة أندية في الفترة الأخيرة، من بينها ناديه السابق أياكس أمستردام الذي أغلق الباب أمام إمكانية التعاقد معه.
كما أن زياش كان قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، معارًا في ميركاتو الشتاء الأخير، لكن تشيلسي تباطأ في إرسال وثائق الصفقة، الأمر الذي انتهى بتعطيلها رسميًا، ثم فشل انتقاله للنصر السعودي في الميركاتو الحالي، حيث زعمت تقارير أنه فشل في الكشف الطبي.
عقد زياش مع الفريق اللندني يمتد حتى 2025، كما تبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو، بحسب الموقع المختص "ترانسفير ماركت".
وسبق للنجم المغربي أن خاض 107 مباريات مع "البلوز" في مختلف المسابقات أسهم خلالها في 27 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.
زياش اكتفى بالظهور في 24 مواجهة مع تشيلسي في الموسم المنصرم، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي أهداف.