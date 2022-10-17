ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الرياض
فوز عسير للأهلي على حساب مضيفه الرياض
نجح النادي الأهلي السعودي في تحقيق فوز عسير على حساب مضيفه الرياض بهدفين نظيفين، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري يلو.
أحرز النادي الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 86 عن طريق هيثم عسيري، والذي فك شفرة دفاع الرياض الصامد طوال أحداث المباراة
وأضاف هشام فايق الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 97.
وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 15 من 8 مباريات في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو.
فيما توقف رصيد الرياض عند 10 نقاط في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: