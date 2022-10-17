ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الرياض

نجح النادي الأهلي السعودي في تحقيق فوز عسير على حساب مضيفه الرياض بهدفين نظيفين، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري يلو.

أحرز النادي الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 86 عن طريق هيثم عسيري، والذي فك شفرة دفاع الرياض الصامد طوال أحداث المباراة

وأضاف هشام فايق الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 97.