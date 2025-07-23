مهاجم دولي.. الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة بديل وسام أبو علي

اقترب مجلس إدارة الأهلي المصري من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم بديل لوسام أبو علي الذي بات قريباً من مغادرة النادي.

وتلقّى المهاجم الفلسطيني عرضاً قوياً من نادي كولومبوس كرو الأمريكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط رغبة كبيرة من اللاعب في المغادرة.

ورغم تعاقده مع محمد شريف قادماً من الخليج السعودي، إلا أن الأهلي يسعى إلى ضم مهاجم آخر.

أسامة فيصل

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وقع لمدة 5 مواسم للفريق الأحمر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب التقى بمسؤول داخل النادي الأهلي، وحصل على توقيعه.

وتابع المصدر: "إدارة الأهلي تتفاوض، حالياً، مع البنك الأهلي لحسم الصفقة بشكل رسمي، خاصة أن نادي البنك الأهلي طلب الحصول على مليون ونصف المليون دولار للاستغناء عن اللاعب".

وأضاف المصدر: "الأهلي عرض على إدارة البنك الأهلي بعض اللاعبين مثل رضا سليم، وأحمد عبدالقادر.

ويرغب نادي البنك الأهلي في الحصول على عائد مادي فقط من الصفقة، وليس لاعبين أو صفقات تبادلية.

ويعد أسامة فيصل أحد أبرز مهاجمي الدوري المصري، حيث نافس إمام عاشور، وناصر منسي، على لقب الهداف، كما شارك أساسياً مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.