شهدت مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 3 دقائق نارية، قبيل انطلاق صافرة النهاية بفوز المارد الأحمر.

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة على يسار حارس البنك الأهلي.

وانفرد مهاجم الأهلي بصدارة ترتيب هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا متقدمًا بفارق هدف واحد عن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وأحرز كريم بامبو هدفًا للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني وسط ذهول لاعبي وجماهير الأهلي.

ولكن الحكم أمين عمر قرر إيقاف اللعب واللجوء إلى حكم الفيديو، الذي ظل يراجع اللعبة لمدة 3 دقائق، حتى تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد وألغت الهدف بداعي التسلل.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه البنك الأهلي اليوم الخميس ضمن الجولة 32 من المسابقة، ليبتعد أكثر في الصدارة.

وحقق الأهلي انتصاره رقم 18 على التوالي في الدوري وهو رقم قياسي جديد للفريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويملك بطل المسابقة ثلاث مباريات مؤجلة.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.