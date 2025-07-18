مفاجأة مدوية حول انتقال نونيز إلى الهلال السعودي

ارتبط اسم اللاعب داروين نونيز، نجم ليفربول الإنجليزي، بالرحيل إلى الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الجاري في ظل رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق الأزرق في تدعيم خط الهجوم بصفقة قوية.

ويتطلع الهلال لضم مهاجم مميز في ظل كثرة إصابات اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش واحتمالية رحيله عن صفوف الفريق السعودي.

أخبار ذات علاقة 4 أشياء تجعل انتقال فينيسيوس إلى ليفربول "مستحيلا"

وفجر الإعلامي عبد الرحمن الجماز مفاجأة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مؤكداً أن الهلال لم ولن يتفاوض مع نونيز.

وجاءت هذه التغريدة عكس الأنباء التي أشارت إلى احتمالية انتقال نونيز نجم منتخب أوروغواي وفريق ليفربول إلى الدوري السعودي بقميص الهلال.

أخبار ذات علاقة من هم ضحايا انتقال فينيسيوس جونيور إلى ليفربول الإنجليزي؟

وكان نادي الهلال قد أعلن تعاقده مع 3 صفقات جديدة بضم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي بجانب علي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

وانضم نونيز إلى صفوف ليفربول قادماً من بنفيكا البرتغالي في صيف 2022، ولم يقدم اللاعب المستوى المتوقع مع الريدز.

أخبار ذات علاقة ليفربول ينقض على نجم عربي جديد

وجلس نونيز بديلاً في أغلب فترات الموسم الماضي في ظل اعتماد المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على كودي جاكبو لفترات طويلة في مركز رأس الحربة.