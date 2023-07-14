أحمد فتوح لاعب الزمالك يثير الجدل بتصفيقه للاعبي الأهلي (فيديو)

واكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، غريمه التقليدي الزمالك 4-1" اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة بعدما حسم الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز، قبل 5 جولات من النهاية.

وخلال أحداث الشوط الثاني، تصدى محمد الشناوي لكرة رأسية من إبراهيما نداي، ليقوم فتوح بالتصفيق لمحمد الشناوي.

كما قام فتوح بالتصفيق للاعبي الأهلي بعد الهدف الرابع الذي أحرزه محمد شريف وسط احتقان جماهير الزمالك من هذه التصرفات.

وربطت بعض الجماهير هذه الحركة بأنها دعم من فتوح لحارس الاهلي، وسط أنباء اقترابه من القلعة الحمراء.

وينتهي عقد فتوح بنهاية الموسم المقبل مع الزمالك، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وربطت تقارير أحمد فتوح بالأهلي، بعد توتر العلاقة بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.