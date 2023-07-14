أحمد فتوح لاعب الزمالك يثير الجدل بتصفيقه للاعبي الأهلي (فيديو)
أثار أحمد فتوح مدافع نادي الزمالك، الجدل بعد تفاعله بشكل غريب مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال تصديه لكرة خطرة خلال مباراة الفريقين مساء الخميس، والتي خسرها الأبيض برباعية.
واكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، غريمه التقليدي الزمالك 4-1" اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة بعدما حسم الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز، قبل 5 جولات من النهاية.
وخلال أحداث الشوط الثاني، تصدى محمد الشناوي لكرة رأسية من إبراهيما نداي، ليقوم فتوح بالتصفيق لمحمد الشناوي.
كما قام فتوح بالتصفيق للاعبي الأهلي بعد الهدف الرابع الذي أحرزه محمد شريف وسط احتقان جماهير الزمالك من هذه التصرفات.
وربطت بعض الجماهير هذه الحركة بأنها دعم من فتوح لحارس الاهلي، وسط أنباء اقترابه من القلعة الحمراء.
وينتهي عقد فتوح بنهاية الموسم المقبل مع الزمالك، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.
وربطت تقارير أحمد فتوح بالأهلي، بعد توتر العلاقة بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.
وسجل رباعية الأهلي حسين الشحات "هدفين" والتونسي علي معلول، ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.
وكان الأهلي حقق لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، الاثنين الماضي، دون أن يلعب بعد خسارة بيراميدز 2-1، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا.
وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 78 نقطة من 30 مباراة ليتقدم بفارق 11 نقطة على بيراميدز الثاني الذي يملك 67 نقطة من 32 مباراة.
وتجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة من 33 مباراة في المركز الثالث.