قدّم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أمس الأحد رسميا مدربه الجديد التونسي نصر الدين نابي الذي تعاقد رسميا مع النادي بعد أن درب الموسم الماضي نادي الجيش الملكي المغربي.

وقرر نصر الدين نابي (59 عاما) ترك منصبه على رأس الجهاز الفني للجيش الملكي قبل نهاية عقده في يونيو 2025، ليتعاقد مع كايزر تشيفز الذي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نابي مع الجيش والمقدر بنحو 60 ألف دولار.

ووصل نابي الذي درب في السودان ومصر والمغرب وتنزانيا وليبيا، أمس الأحد إلى جنوب إفريقيا، مرفوقا بمدرب الحراس التونسي الياس مزوغي، حيث تم تقديمه رسميا للاعبين كما تحدث مع رئيس نادي كايزر تشيفز واطلع على مكونات النادي وملاعب التدريبات وغيرها.

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وتولى نابي تدريب الجيش الملكي، في يوليو 2023 بعقد يمتد على موسمين، بديلا عن المغربي الحسين عموتة الذي انتقل في ذلك الوقت لتدريب المنتخب الأردني.

وفي نهاية موسم 2023 ـ 2024 حل الجيش الملكي وصيفا للبطل الرجاء البيضاوي، كما بلغ نهائي كأس العرش وخسر أيضا اللقب أمام الرجاء نفسه (2 ـ1) قبل أن يغادر نابي منصبه بعد وصول عرض من كايزر تشيفز.

ويعد المدرب الجديد للنادي أول تونسي يتولى تدريب فريق في الدوري الجنوب أفريقي.

وخاض نابي المولود في مدينة المنستير التونسية (وسط) كل تجاربه التدريبية خارج تونس؛ إذ أشرف على أهلي بنغازي الليبي، والهلال والمريخ السودانيين، والإسماعيلي المصري، ويانغ أفريكانز ثم الجيش الملكي آخر محطة له قبل كايز تشيفز.

وحقق نابي مع يانغ أفريكانز التنزاني مسيرة لافتة خلال موسم 2021–2022 عندما قاده للتتويج بلقب الدوري التنزاني مرتين، وكأس تنزانيا في مناسبتين أيضًا وبكأس السوبر التنزاني في مناسبة واحدة.

كما قاد النادي للوصول لأول نهائي أفريقي في تاريخهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي خسرها ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري.