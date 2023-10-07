فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لفورمولا 1 للمرة الثالثة على التوالي

أحرز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة على التوالي بعد خروج زميله سيرجيو بيريز من سباق السرعة في قطر، اليوم السبت.

وكان بيريز هو الوحيد القادر على حرمان فرستابن من اللقب، لكن جاء خروجه ليحسم تتويج زميله للمرة الثالثة في تاريخه.