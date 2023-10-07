فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لفورمولا 1 للمرة الثالثة على التوالي
بعد خروج زميله سيرجيو بيريز من سباق السرعة
أحرز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة على التوالي بعد خروج زميله سيرجيو بيريز من سباق السرعة في قطر، اليوم السبت.
وكان بيريز هو الوحيد القادر على حرمان فرستابن من اللقب، لكن جاء خروجه ليحسم تتويج زميله للمرة الثالثة في تاريخه.
وبدأ بيريز السباق في المركز الثامن لكنه تراجع إلى المركز 11 بعد احتكاك مع إستيبان أوكون سائق ألبين في اللفة 11.
وودع بيريز السباق بعد ذلك.
وأنهى فرستابن سباق السرعة في المركز الثاني خلف الأسترالي المبتدئ أوسكار بياستري سائق مكلارين.
وسينطلق السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما من مركز أول المنطلقين في السباق الأساسي غدا الأحد حيث يتطلع لفوزه 14 في 17 جولة هذا الموسم.