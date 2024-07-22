أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله بشكل رسمي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة إكس مقطع فيديو بعنوان "جاي يكمل المسيرة" لإعلان صفقة التعاقد مع اللاعب المغربي.

وجاء التعاقد مع حمد الله في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الاتحاد السعودي عقب نهاية الموسم الماضي.

ونشر الشباب عبر حسابه فيديو آخر تحت عنوان "أسد جديد في كبير العاصمة" دون الإفصاح عن مدة التعاقد.

ويخوض حمد الله صاحب الـ 33 عامًا تجربته الثالثة في الملاعب السعودية بعدما دافع عن ألوان النصر والاتحاد.

وبدأ المهاجم المغربي مشواره مع أولمبيك آسفي عام 2010 بعد تصعيده من فرق الشباب قبل رحيله عام 2013 إلى أوليسند النرويجي مقابل مليون يورو.

وانتقل حمد الله بعد عام واحد إلى فريق غوانغزو الصيني، ثم انضم في صيف 2015 إلى نادي الجيش القطري قبل رحيله إلى الريان عام 2017.

وطرق اللاعب المغربي أبواب الدوري السعودي عام 2018 بانتقاله إلى نادي النصر الذي لعب له حتى يناير 2018، حين انضم إلى الاتحاد.

وخاض حمد الله 137 مباراة في الدوري السعودي، وسجل 129 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وأحرز اللاعب المغربي 112 هدفًا بقميص النصر، وقدم 24 تمريرة حاسمة، بينما سجل مع الاتحاد 67 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.