سجلت محادثات عائلية دون إذن.. والدة "طريد برشلونة" تلاحق طليقته في المحاكم

وزير إسباني: اتوقع أن تكون هناك أغلبية مؤهلة في الاتحاد الأوروبي لفرص عقوبات على إسرائيل
إرم نيوز – نورالدين ميفراني
حرّك والدا البرازيلي فيكتور روكي، نجم برشلونة الإسباني السابق، دعوى قضائية ضد طليقة ابنهما ديانا لينز بسبب تسجيلها محادثات عائلية.
وانفصل المهاجم، البالغ من العمر 20 سنة، والذي عاد للبرازيل للعب في بالميراس بعد تجربة أوروبية فاشلة عن زوجه هذه السنة، ودخل الثنائي نزاعات قضائية.
واتهمت ديانا لينز المهاجم البرازيلي بالتغيير بعد الرحيل لأوروبا، كما تحدثت عن تعرضها لإهانات برفقة والدتها من طرفه وتورطه في خيانات متعددة، وتركها مفلسة دون أموال.
ورفع والدا فيتور روكي دعوى قضائية ضد طليقة اللاعب، ديانا لينز، حيث يزعمان أن زوجة ابنهما السابقة سجّلت محادثات عائلية دون إذن.
ويطالب والدا مهاجم برشلونة السابق في الدعوى بمنعها من التحدث عنهما، ويطالبان بتعويض قدره 200 ألف ريال برازيلي ( حوالي 37،7 ألف دولار ) عن الأضرار المعنوية.
وانتقل فيكتور روكي لبرشلونة، في يناير 2024، وشارك في 16 مباراة، وسجل هدفين، قبل أن يعيره الفريق لريال بيتيس ويلعب موسم 2024-2025، وشارك في 33 مباراة، وسجل 7 أهداف.
وانتقل اللاعب هذا الصيف بشكل نهائي إلى فريق بالميراس البرازيلي مقابل 25 مليون يورو و5 مليون يورو متغيرات بعقد لغاية صيف 2029.