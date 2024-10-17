إليف كارا أرسلان في أول ظهور بعد الفضيحة المدوية (فيديو)

ظهرت الحكمة التركية، إليف كارا أرسلان، لأول مرة وهي تمارس رياضة جديدة، بعد منعها من التحكيم وممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في بلادها مدى الحياة.

وكانت هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، قد اتخذت قرارًا بوقف الحَكمة التركية إليف كارا أرسلان بسبب "فضيحة تمس الأخلاق".

ودخلت إليف في علاقة مع أورهان أردمير المشرف على لجنة الحكام بالدوري التركي، واستندت هيئة التحكيم إلى وجود مقطع فيديو يثبت هذه الواقعة.

وبعد تداول اسمها في وسائل الإعلام، ظهرت إليف كارا أرسلان لأول مرة بعد قرار وقفها ورفض استئنافها بسبب "فيديو الفضيحة.

وظهرت إليف كارا أرسلان وهي تمارس رياضة الملاكمة مع أحد الأشخاص، الذي لم يُكشَف عن هويته حتى الآن.

يذكر أن إليف كارا أرسلان شرعت خلال وقت سابق، في عمل "اشتراك مدفوع" على حساباتها بمنصات التواصل، بعد أن وصل عدد متابعيها إلى ما يقارب نصف مليون شخص.

وسيكون سعر الاشتراك 59.99 ليرة تركية شهريًا (1.76 دولار أمريكي)، وفق ما أعلنته الحكمة التركية السابقة على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام".

وأكدت أرسلان أنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد اتحاد كرة القدم التركي، زاعمة أن الفيديو المنسوب إليها "مُفبرك" وأنه تم تصويره بخاصية الذكاء الاصطناعي.