تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في شهر سبتمبر المقبل، بخوض منافسات دور المجموعات بنظام جديد أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مايو الماضي خلال الكشف عن المسابقة بصيغتها الحديثة.

ويشارك 24 فريقا في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024ـ 2025 وهي النسخة الثالثة والأربعين من بطولة أندية آسيا لكرة القدم تحمل مسمّى جديدا وهو دوري أبطال آسيا للنخبة الذي سيجمع حولة أفضل 24 ناديا من الاتحادات الأعضاء الأعلى تصنيفا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وتشمل المسابقة مجموعتين (الغرب والشرق) تضم كل منها 12 فريقا تتنافس من أجل الفوز بثمانية مقاعد من كل مجموعة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، أول أدوار خروج المغلوب.

وكشفت مصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن 4 قنوات تلفزيونية عربية ومنصة إلكترونية حصلت علة حقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ـ 2025.

والقنوات التي ستنقل مباريات المسابقة في المنطقة العربية هي قنوات السعودية الرياضية (SCC ) وقنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات الدوري والكأس وقنوات بيين سبورت (Bein Sport) إلى جانب منصة شاهد.

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وتشارك 9 أندية عربية في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة وهي الهلال والنصر والأهلي من السعودي، والعين والوصل من الإمارات والسد والريان من قطر والشرطة العراقي فضلا عن الفائز في مباراة الدور التمهيدي الذي يجمع الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتبدأ المسابقة من خلال دور المجموعات، الذي تعطى ضربة بدايته يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي منافسات هذا الدور في 17 فبراير من العام 2025.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي، أول أدوار خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب، يومي 2 و3 مارس 2025 للذهاب، و9 و10 من الشهر نفسه للإياب.

أما منافسات بقية أدوار خروج المغلوب، من ربع النهائي إلى النهائي، فستدور في شكل مواجهة واحدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بين 24 و30 أبريل، على أن يقام النهائي يوم 4 مايو 2025.

يشار إلى أن نادي العين الإماراتي هو الذي أحرز لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بعد فوزه في النهائي على يوكوهاما الياباني (6 ـ 3) في مجموع الذهاب والإياب.