الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إنشاء "مجلس اليويفا"

قالت صحيفة "ماركا" إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إنشاء "مجلس اليويفا".

وتمت الموافقة على إنشاء "مجلس اليويفا" في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لشبونة في 4 أبريل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء هيئة استشارية لكرة القدم بهذا المستوى الرفيع.

وسيعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس اليويفا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون يوم 24 أبريل.